Фото: ГВА

Ночью 27 октября, около 02:40, российские войска нанесли удар с применением реактивного БпЛА по городу Изюм в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

Вражеское попадание зафиксировано в центральной части города – разрушено административное здание, возник пожар.

Сейчас информации о пострадавших нет, последствия обстрела еще уточняются.

Напомним, в Миргородском районе Полтавской области 26 октября российский беспилотник попал в территорию одного из предприятий.