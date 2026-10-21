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21 октября 2026, 20:55

В селе на Прикарпатье мужчина упал в шестиметровый колодец

21 октября 2026, 20:55
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Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области
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В селе Угорники Отинийской общины в Ивано-Франковской области спасатели вытащили мужчину, который во время работ упал в колодец глубиной около шести метров и не мог самостоятельно выбраться. Его подняли на поверхность с помощью пожарной веревки

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения 21 октября в 15.16. Мужчина упал в колодец на территории частного домохозяйства в селе Угорники Коломыйского района.

На место прибыли спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части поселка Отиния. Совместно с местными жителями они с помощью пожарной веревки подняли мужчину 1960 года рождения на поверхность.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время хозяйственных работ и не оставлять колодцы открытыми. При опасности необходимо звонить по номеру 101.

Напомним, что в Кировоградской области усиливают контроль за качеством воды из общественных колодцев после того, как в области зарегистрировали шесть случаев водно-нитратной метгемоглобинемии среди детей. Двое детей скончались.

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