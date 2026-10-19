Во Львове разоблачили "семейный бизнес" на наркотиках

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

53-летний львовянин привлек к схеме мужчин 56, 59 и 63 года. Злоумышленники выращивали наркосодержащие растения на специально подготовленном земельном участке, расположенном в безлюдной и труднодоступной местности на территории.

Продажей "товара" занималась целая семья: 46-летний мужчина, его 44-летняя жена и их сын 19 лет. Как выяснили стражи порядка, злоумышленники очистили участок от излишней растительности, проложили к ней тропу, провели воду и смонтировали систему полива. Впоследствии из конопли они изготавливали наркотическое средство каннабиса.

"Максимальное наказание, угрожающее подозреваемым - лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.