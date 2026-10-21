В Одесской области мужчину подозревают в трех эпизодах изнасилования 10-летней девочки

Фото: Офис Генерального прокурора

В Одесской области задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в неоднократном изнасиловании 10-летней девочки. По данным следствия, он пользовался доверием родителей ребенка и совершал преступления, когда оставался с ним наедине

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей дружил с семьей девочки. Родители доверяли ему настолько, что разрешали ухаживать за ребенком. Как считают правоохранители, подозреваемый воспользовался этим доверием к совершению преступлений.

Один из эпизодов, по версии следствия, произошел в октябре 2025 во время празднования первого дня рождения дочери мужчины. Тогда он завел 10-летнюю девочку в отдельную комнату и изнасиловал ее.

В дальнейшем мужчина, по данным следствия, продолжал искать возможность остаться с ребенком наедине. Чтобы девочка никому не рассказала о пережитом, он якобы психологически давил на нее и угрожал расправой над ее родителями.

Следствие установило по меньшей мере три эпизода противоправных действий в отношении ребенка, которые, по версии правоохранителей, происходили в разное время в течение 2025-2026 годов.

По ходатайству Измаильской окружной прокуратуры суд избрал 32-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.