Фото: полиция

Происшествие случилось 4 сентября в парке по улице Чернобыльской в Святошинском районе столицы. Полицейские задержали злоумышленника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что задержанный пришел к 56-летнему знакомому с требованием вернуть денежный долг. Во время спора на улице фигурант достал боевую гранату и бросил ее под ноги должнику.

В результате взрыва оба участника конфликта получили тяжелые осколочные ранения ног и живота и попали в реанимацию.

Кроме того, травмировались трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке (21-летняя девушка и мужчины 27 и 38 лет). Двоим из них медики оказали помощь на месте, одного пострадавшего госпитализировали.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Николаевской области будут судить военного за убийство жены и ранения детей. Он направил жене посылку с продуктами, в которую спрятал самодельную взрывчатку.