У Києві чоловік погрожував колишній дружині убивством

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Чоловік та жінка розірвали шлюб ще півроку тому. Проте чоловік продовжував приходити до неї, щоб з'ясовувати стосунки. Під час спілкування він ображав екс-дружину нецензурною лайкою, намагався виламати двері, а також погрожував їй розправою. Все це відбувалось в присутності їхніх синів віком 12 та 15 років.

"Поліцейські неодноразово притягували чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, зокрема й тоді, коли потерпіла перебувала з ним в офіційному шлюбі. Утім, чоловік на шлях виправлення не став і продовжував протиправні дії", - кажуть в поліції.

Тепер він отримав підозру.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.