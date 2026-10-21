В Черкасской области россияне ударили по жилому сектору

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Умани в результате обстрела пострадал частный жилищный сектор. По двум адресам разгорелись пожары: загорелись дома. В настоящее время спасатели потушили огонь.

Предварительно, известно о пяти пострадавших в результате атаки. Двое из них были госпитализированы медиками.

Напомним, ранее в Днепре раздались взрывы. Предварительно россияне атаковали объект критической инфраструктуры.