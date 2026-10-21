РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Днепре
Днем 21 октября российские войска нанесли очередной удар по Днепру, попав в объект критической инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Информация о пострадавших уточняется.
Глава ОВА призвал граждан до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.
Воздушные силы предупреждали о движении баражирующих боеприпасов "Бандероль" на Днепр.
Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область. Враг ударил по энергетическим объектам и предприятию.
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