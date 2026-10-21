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21 октября 2026, 13:20

В ГСЧС показали, как ликвидировали последствия удара РФ по "Эпицентру" в Николаевской области

21 октября 2026, 13:20
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Фото: ГСЧС
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Вечером 20 октября российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В результате вражеской атаки пострадали восемь человек: пять женщин и три мужчины. Двое из них были госпитализированы.

На месте попадания возник масштабный пожар. Из-за постоянной угрозы повторных обстрелов спасателям приходилось временно приостанавливать работы и отводить личный состав на безопасное расстояние.

Пожар полностью ликвидирован.

Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Искандер-К" и 186 ударными беспилотниками разных типов, среди которых 88 реактивных Shahed. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 27 локациях.

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