Фото: ГСЧС

Вечером 20 октября российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В результате вражеской атаки пострадали восемь человек: пять женщин и три мужчины. Двое из них были госпитализированы.

На месте попадания возник масштабный пожар. Из-за постоянной угрозы повторных обстрелов спасателям приходилось временно приостанавливать работы и отводить личный состав на безопасное расстояние.

Пожар полностью ликвидирован.

Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Искандер-К" и 186 ударными беспилотниками разных типов, среди которых 88 реактивных Shahed. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 27 локациях.