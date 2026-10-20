Фото: ГСЧС

Ночью 20 октября российские войска нанесли удар по производственно-складскому зданию в одной из общин Обуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Спасатели ликвидировали пожар на месте попадания. Продолжаются работы по разбору завалов.

На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь пострадавшим и жителям.

Напомним, 19 октября россияне атаковали Хмельницкий. Погибли две пожилые женщины, еще двое человек госпитализированы.