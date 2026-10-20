Ночная атака на Изюм в Харьковской области: возникли пожары, пострадали пять человек
Ночью 20 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками жилищный сектор и гражданскую инфраструктуру города Изюм в Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате вражеских попаданий возникли четыре очага пожаров. На территориях частных домовладений огонь охватил жилые дома, хозяйственные и дворовые постройки, а также административное здание. Кроме того, повреждения получили другие жилые здания и легковые автомобили.
В результате атаки пострадали пять человек.
На местах событий, несмотря на угрозу повторных обстрелов, работали подразделения ГСЧС, в том числе офицеры-спасатели громады.
Напомним, ночью 20 октября российские войска нанесли удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе Киевской области. Погибли три человека, еще шестеро пострадали.