Фото: ГСЧС

Ночью 20 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками жилищный сектор и гражданскую инфраструктуру города Изюм в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеских попаданий возникли четыре очага пожаров. На территориях частных домовладений огонь охватил жилые дома, хозяйственные и дворовые постройки, а также административное здание. Кроме того, повреждения получили другие жилые здания и легковые автомобили.

В результате атаки пострадали пять человек.

На местах событий, несмотря на угрозу повторных обстрелов, работали подразделения ГСЧС, в том числе офицеры-спасатели громады.

Напомним, ночью 20 октября российские войска нанесли удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе Киевской области. Погибли три человека, еще шестеро пострадали.