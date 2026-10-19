Киевское метро после обстрела: когда возобновят движение и что со станцией "Черниговская"

Фото: Виталий Кличко

В Киеве планируют вечером возобновить движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Академгородок", которые временно не работают из-за повреждения инфраструктуры в результате российского обстрела

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews .

На станции "Черниговская" уже убрали разбитые стекла и строительный мусор. Специалисты завершают ремонт поврежденных путей и контактного рельса, а также восстанавливают системы электроснабжения и управления движением поездов. Именно эти работы самые сложные и продолжаются с ночи.

Во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать ремонт и переходить в укрытие, что влияет на темпы обновления. Несмотря на это, специалисты продолжают работу, чтобы как можно быстрее возобновить движение на поврежденном участке.

Чтобы компенсировать временные ограничения в работе метро и улучшить сообщение между районами города, на маршрутах №1-М и №118 увеличили количество автобусов.

В частности, на временный маршрут № 1-М добавили три автобуса, которые будут курсировать между станциями метро "Лесная" и "Дарница", а также 12 автобусов на маршруте от "Лесной" до станции "Дворец спорта".

Это должно обеспечить сообщение с центральной частью Киева, в частности во время воздушных тревог, и одновременно уменьшить нагрузку на станцию метро "Дарница".

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами . В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, сообщалось о шести пострадавших.

Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.