Зарезал собаку ножом и вилами: во Львовской области завершили расследование

Фото: полиция Львовской области

Во Львовской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес овчарке по имени Барон ударов ножом и вилами. От полученных травм собака умерла в ветеринарной клинике

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители в ходе досудебного расследования, инцидент произошел с участием 43-летнего львовянина. Мужчина ранил овчарку ножом и вилами, нанеся ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Несмотря на усилия ветеринаров, животное скончалось в клинике.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными - завершили. Обвинительный акт был направлен в суд.

Санкция настоящей статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией животного.

Мужчину разоблачили оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 совместно с патрульными полицейскими Львовщины.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство против 59-летнего местного жителя, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, после чего оставил на обочине за пределами села.