Нардепы вызвали Кличко в Раду из-за подготовки Киева к зиме

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Народные депутаты вызвали мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду из-за проблем с подготовкой столицы к зимнему периоду

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Причиной вызова стали вопросы о готовности города к отопительному сезону и подготовке столичной инфраструктуры к зиме.

Подробности о дате выступления Кличко в Верховной Раде пока не уточняют.

Напомним, российская армия продолжает постоянно атаковать Киев. Недавно в нескольких районах столицы из-за обстрела РФ произошло масштабное обесточивание потребителей. Давление воды в системе на правом и левом берегах было понижено, у некоторых жителей вода исчезла.

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