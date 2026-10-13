Нардепы вызвали Кличко в Раду из-за подготовки Киева к зиме
Народные депутаты вызвали мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду из-за проблем с подготовкой столицы к зимнему периоду
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
Причиной вызова стали вопросы о готовности города к отопительному сезону и подготовке столичной инфраструктуры к зиме.
Подробности о дате выступления Кличко в Верховной Раде пока не уточняют.
Напомним, российская армия продолжает постоянно атаковать Киев. Недавно в нескольких районах столицы из-за обстрела РФ произошло масштабное обесточивание потребителей. Давление воды в системе на правом и левом берегах было понижено, у некоторых жителей вода исчезла.
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