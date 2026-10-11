Из-за атаки РФ часть Киева осталась без электроэнергии

Фото: ДТЭК

В части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов Киева зафиксировали аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews .

"Киев: в части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов зафиксированы аварийные отключения из-за атаки врага", - сообщили в компании.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Они стараются как можно скорее вернуть свет потребителям.

В КГГА добавили , что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в части Деснянского, Оболонского, Подольского и Шевченковского районов Киева.

"О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно", - сообщили в КГГА.

Напомним, что в Дарницком районе Киева 11 октября обломки российского беспилотника упали на открытой территории вблизи автозаправочной станции и повредили автомобиль. Информацию о пострадавших уточняют.