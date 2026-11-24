Фото: Нацполиция

В Ровенской области умер 17-летний парень. Он получил тяжелые травмы в результате ДТП

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В больнице скончался 17-летний парень. Ранее он на мотоцикле Lifan попал в ДТП. 20 дней врачи боролись за его жизнь. К сожалению, 23 ноября он умер, так и не придя в сознание.

Другой участник ДТП, 17-летний водитель двухколесного Loncin, находится в тяжелом состоянии в этом же медучреждении.

"В рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами . В результате аварии травмировались два человека.