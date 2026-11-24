Фото: полиция Винницкой области

В поселке Сутиски Винницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 72-летняя женщина. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает RegioNews .

Автопроисшествие произошло 23 ноября около 17:25. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Hyundai наехал на местную жительницу, переходившую дорогу в неустановленном месте.

В результате столкновения 72-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полиция Гневани расследует обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 20 ноября на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами . В результате аварии травмировались два человека.