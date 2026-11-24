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Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что мужчина гражданин РФ, но проживал в Харькове. Он в течение апреля 2022 – февраля 2024 г. распространял пророссийские высказывания в чатах и каналах в Telegram.

В частности, под записью раненого боевика так называемой "ДНР" он назвал оккупанта "продолжателем подвига" советских военных. Также мужчина писал о том, что до конца войны "Украина не должна существовать".

"При процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры 59-летнему мужчине поставлено в известность о подозрении в глорифификации лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, совершенном повторно (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в Украине будут судить военного, который перешел на сторону россиян и попал в плен в Донецкой области.