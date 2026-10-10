Россия атаковала Украину 160 беспилотниками: есть попадания на 14 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 октября российские войска атаковали Украину 160 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака продолжалась с 18.00 9 октября. Российские войска запускали беспилотники с территории РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 117 вражеских беспилотников, среди которых 82 реактивных Shahed.

В то же время, зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на 14 локациях. Падение обломков сбитых беспилотников было зафиксировано еще на 10 локациях.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожье. Известно о восьми погибших, среди них – трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.