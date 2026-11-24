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В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки 24 ноября возник пожар в складском помещении. Также по другому адресу упали обломки, впоследствии загоревшиеся

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews .

По предварительной информации, в результате вражеской атаки в Голосеевском районе произошло возгорание складского помещения.

Кроме того, по другому адресу обломки упали на открытой территории, после чего возник пожар. По состоянию на 16.05 ее уже ликвидировали.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений не уточняется.

Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.