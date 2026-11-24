В Киеве из-за атаки РФ загорелось складское помещение: что известно
В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки 24 ноября возник пожар в складском помещении. Также по другому адресу упали обломки, впоследствии загоревшиеся
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews .
По предварительной информации, в результате вражеской атаки в Голосеевском районе произошло возгорание складского помещения.
Кроме того, по другому адресу обломки упали на открытой территории, после чего возник пожар. По состоянию на 16.05 ее уже ликвидировали.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений не уточняется.
Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.