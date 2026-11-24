Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила четырех сторонников России в Херсоне, Харькове и Днепропетровской области. Среди фигурантов — бывший театральный музыкант, выступавший во время русской оккупации Херсона на пропагандистских концертах, а после освобождения города писал стихи в поддержку русских военных

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, в Херсоне разоблачили бывшего театрального музыканта, поддерживавшего российскую агрессию. В мае 2022 года он принял участие в пропагандистском мероприятии, организованном с участием оккупационного руководителя региона Владимира Сальдо. В августе того же года выступал на концерте по случаю русского дня флага.

После увольнения Херсона мужчина остался в городе и продолжил сотрудничать с российской пропагандой. Он писал стихи, в которых героизировал русских военных и передавал их для трансляции в эфирах русского радио.

Также в Херсоне задержана женщина, которая из анонимных Telegram-аккаунтов призвала Россию увеличить количество ударов управляемыми авиабомбами по областному центру и усилить репрессии на левобережье Херсонщины.

Кроме того, она потребовала от российского военного командования захватить Херсон и жестоко преследовать участников украинского движения сопротивления.

Еще один сторонник РФ задержан в Харькове. Им оказался гражданин России, длительно проживающий в областном центре. По данным СБУ, мужчина публиковал в социальных сетях сообщения, в которых оправдывал военные преступления российской армии и оккупацию части украинской территории.

Четвертую фигурантку разоблачили в Днепропетровской области. Она работала продавщицей на одном из рынков Павлоградского района. Женщина в чатах пророссийских Telegram-каналов оправдывала захват Донетчины и выражала надежду на оккупацию всего востока Украины. Также пыталась установить контакт с администраторами прокремлевских информационных ресурсов.

По результатам экспертиз, СБУ подтвердила информационно-подрывную деятельность фигурантов в пользу России.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по статьям о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность и оправдывание российской вооруженной агрессии против Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.