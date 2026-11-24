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В Шептицком Львовской области в результате пожара в квартире скончался 35-летний ветеран 3-й отдельной штурмовой бригады Евгений Горожанкин. Человек получил 55% ожогов тела. По предварительным обстоятельствам возгорание произошло, когда он заряжал бионический протез ноги

Об этом сообщает издание "Твой город", передает RegioNews .

В квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по улице Сокальской в Шептицком. Перед пожаром соседка слышала взрыв.

По информации полиции, в результате возгорания владельца квартиры и еще одного мужчину госпитализировали. Ветеран получил 55% ожогов тела, однако, несмотря на усилия медиков, умер в больнице.

"Согласно выводу о причинах возникновения пожара, возгорание произошло в результате короткого замыкания электросети", — сообщили в полиции.

Евгений Горожанкин в 2024 году добровольно присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде. На фронте получил тяжелое ранение, из-за которого врачам пришлось ампутировать ему ногу. Впоследствии мужчину демобилизовали.

Несмотря на пережитое, он не терял желания помогать военным и надеялся возвратиться к собратьям.

"Он даже после ампутации рвался к собратьям, думал, может, сможет вернуться, чтобы помогать им. Однако у него и вторая нога была повреждена, лечил ее, поэтому о возвращении на фронт не могло быть и речи", — рассказала мама погибшего Елена.

После демобилизации Евгений выстраивал планы на будущее и искал возможности поддерживать армию.

Мать ветерана призывает военных и гражданских, пользующихся протезами, быть особенно осторожными во время их подзарядки, чтобы подобная трагедия не повторилась.

Напомним, ранее в Ровенской области во время пожара в доме погиб 15-летний парень .