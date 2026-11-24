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Российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области. В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

Атака произошла 23 ноября. Российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль, на котором находились работники энергетической бригады.

Энергетики не пострадали, однако автомобиль получил повреждения.

В компании подчеркнули, что, несмотря на постоянную угрозу обстрелов, работники продолжают выезжать на поврежденные участки и осматривать электросети, чтобы обеспечивать потребителей электроэнергией.

Напомним, в ночь на 23 ноября РФ атаковала Украину 153 ударными БПЛА . Зафиксированы попадания на 7 локациях.