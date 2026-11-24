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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В результате удара, по предварительной информации, поврежден многоэтажный жилой дом.

Информацию о возможных пострадавших в настоящее время уточняют.

Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.