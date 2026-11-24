Россияне атаковали Днепр: повреждена многоэтажка
Российские войска 24 ноября атаковали Днепр
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
В результате удара, по предварительной информации, поврежден многоэтажный жилой дом.
Информацию о возможных пострадавших в настоящее время уточняют.
Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
СБУ разоблачила четырех пророссийских агитаторов: среди них эксмузыкант из Херсона
24 ноября 2026, 16:58Заряжал бионический протез: во Львовской области в результате пожара погиб ветеран Третьей штурмовой
24 ноября 2026, 16:47"Украина не должна существовать": в Харькове задержан агитатор россиян
24 ноября 2026, 16:35В Винницкой области Hyundai сбил 72-летнюю женщину: пострадавшую госпитализировали
24 ноября 2026, 16:24В Киеве из-за атаки РФ загорелось складское помещение: что известно
24 ноября 2026, 15:59В Ровенской области скончался 17-летний парень после ДТП:
24 ноября 2026, 15:40Российский FPV-дрон ударил по авто энергетиков на Днепропетровщине
24 ноября 2026, 15:23Сотрудники СБУ снова будут декларировать свои доходы: Рада сделала первый шаг
24 ноября 2026, 14:45Во Львовской области мужчина нашел в поле подозрительный предмет
24 ноября 2026, 14:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Все блоги »