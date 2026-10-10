Обстрел Запорожья: количество погибших возросло до 15, раненых – 16
В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых в результате утренних обстрелов 10 октября
Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.
По состоянию на 13:00 известно о 15 погибших и 16 раненых.
Под завалами разрушенных домов продолжают искать людей. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. Было известно о восьми погибших, среди них – трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.
В Запорожье воскресенье, 11 октября, объявили днем траура по людям, погибшим в результате российского авиаудара.
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