Обстрел Запорожья: количество погибших возросло до 15, раненых – 16

Фото: Прокуратура Украины

В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых в результате утренних обстрелов 10 октября

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

По состоянию на 13:00 известно о 15 погибших и 16 раненых.

Под завалами разрушенных домов продолжают искать людей. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. Было известно о восьми погибших, среди них – трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.

В Запорожье воскресенье, 11 октября, объявили днем траура по людям, погибшим в результате российского авиаудара.