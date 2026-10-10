В Запорожье 11 октября объявили днем траура по жертвам российской атаки

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье воскресенье, 11 октября, объявили днем траура по людям, погибшим в результате российского авиаудара

Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

"11 октября в Запорожье – день траура. Сегодня утром россияне унесли жизни людей. Среди них – дети. Они должны были жить. Обнимать родных, строить планы, радоваться каждому дню", – написал чиновник.

Михаил Семикин также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожье. Известно о восьми погибших , среди них – трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.