Россияне атаковали Северный мост в Киеве: движение на правый берег перекрыто
Утром 3 октября русские войска попали по Северному мосту в Киеве
Об этом сообщили городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
"На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли", – говорится в сообщении.
В "Киевпасстрансе" сообщили, что из-за перекрытия Северного моста задерживается движение общественного транспорта.
Напомним, 2 октября Совет обороны Киева рассмотрел вопрос движения транспорта по мостам через Днепр и возможности возобновления движения зеленой ветки метро по Южному мосту.
В течение 1–2 октября русские войска несколько раз атаковали Южный мост в Киеве.
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