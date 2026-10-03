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Утром 3 октября русские войска попали по Северному мосту в Киеве

Об этом сообщили городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли", – говорится в сообщении.

В "Киевпасстрансе" сообщили, что из-за перекрытия Северного моста задерживается движение общественного транспорта.

Напомним, 2 октября Совет обороны Киева рассмотрел вопрос движения транспорта по мостам через Днепр и возможности возобновления движения зеленой ветки метро по Южному мосту.

В течение 1–2 октября русские войска несколько раз атаковали Южный мост в Киеве.