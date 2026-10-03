Силы ПВО обезвредили 131 из 157 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 3 октября РФ атаковала Украину 157 ударными БпЛА типа Shahed (45 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 131 российский беспилотник.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Кроме того, утром враг атаковал Одесщину боражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Последствия атаки уточняются.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, 2 октября в Гостомеле Киевской области в результате российской атаки были ранены два человека. Также в Бучанском районе повреждены складские и производственные помещения, где возник пожар.