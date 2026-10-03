Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 октября РФ атаковала Украину 157 ударными БпЛА типа Shahed (45 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 131 российский беспилотник.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Кроме того, утром враг атаковал Одесщину боражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Последствия атаки уточняются.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, 2 октября в Гостомеле Киевской области в результате российской атаки были ранены два человека. Также в Бучанском районе повреждены складские и производственные помещения, где возник пожар.