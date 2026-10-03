Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удар беспилотником по территории пожарно-спасательного подразделения в Запорожском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В это время чрезвычайники собирались по вызову.

В результате атаки ранения получил спасатель, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Другой личный состав не пострадал.

Напомним, 2 октября в Гостомеле Киевской области в результате российской атаки были ранены два человека. Также в Бучанском районе повреждены складские и производственные помещения, где возник пожар.