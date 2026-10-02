В Ужгороде двое мужчин устроили стрельбу в парке Ужгорода и пытались скрыться на Tesla
Инцидент произошел 1 октября около 18:00 в Боздошском парке Ужгорода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Очевидцы сообщили о выстрелах в парке и злоумышленниках, уехавших на автомобиле Tesla.
Полицейские задержали вероятных стрелков на соседней улице. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Во время осмотра легковушки правоохранители обнаружили пистолет и револьвер системы Флобера, на ношение которых не нужно специальное разрешение.
Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 33 лет, их поместили в изолятор временного содержания.
Следователи квалифицировали действия фигурантов по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки. Фигуранта задержали.