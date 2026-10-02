Фото: полиция

Инцидент произошел 1 октября около 18:00 в Боздошском парке Ужгорода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Очевидцы сообщили о выстрелах в парке и злоумышленниках, уехавших на автомобиле Tesla.

Полицейские задержали вероятных стрелков на соседней улице. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Во время осмотра легковушки правоохранители обнаружили пистолет и револьвер системы Флобера, на ношение которых не нужно специальное разрешение.

Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 33 лет, их поместили в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали действия фигурантов по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки. Фигуранта задержали.