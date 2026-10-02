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02 октября 2026, 13:55

На Львовщине мужчина создал "Антиполицай" и "сливал" ТЦК

02 октября 2026, 13:55
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области судили мужчину, создавшего канал в соцсети. В этом канале он распространял данные о ТЦК

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина администрировал Viber-сообщество под названием "Антиполицей 24/7". Известно, что там было более 14 тысяч подписчиков. Каждый день там появлялись сообщения о том, где можно встретить военных ТЦК. В ТЦК заявили, что благодаря этому люди могли раньше времени менять маршрут и избегать мер оповещения.

Суд назначил мужчине пять лет тюрьмы, однако заменил реальный срок годом испытательного срока.

Напомним, ранее в Полтавской области водитель облэнерго в чате Viber постился для уклоняющихся геолокации ТЦК. Стало известно, какое наказание он получил.

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