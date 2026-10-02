На Хмельнитчине мужчину посадили из-за рюмки

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В Хмельнитчине судили мужчину за старинную рюмку. Он хотел продать это, но в результате получил срок

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В январе 2024 года мужчина выставил на международном онлайн-аукционе eBay стопку 1896 года. Известно, что эта рюмка была сделана из серебра и меди, а на ее поверхности сохранились остатки золотого покрытия с гравировкой.

На объявление отреагировал мужчина из США. Вонры договорились о продаже. Однако в документах мужчина не указал, что пересылает предмет культурной ценности. Во время таможенного досмотра в Киевском сортировочном центре стопку обнаружили и изъяли.

Мужчина признал вину и заключил соглашение с прокурором. Суд признал мужчину виновным по статье о контрабанде культурных ценностей. Ему назначили пять лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.