"Це цинічний терор": міністр освіти відреагував на удар по школі в Києві

Фото: Telegram/Андрій Бутенко

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що українські заклади освіти залишаються однією з постійних цілей російських атак

Про це він написав в телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Сьогодні вранці російський дрон влучив у чотириповерхову школу в одному з районів Києва. Після влучання спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники", – зазначив Бутенко.

На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Постраждалих немає.

За даними поліції, удар пошкодив фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після чого сталося займання. На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що заклади освіти фактично стали для Росії однією з постійних мішеней.

Він наголосив, що під час повітряної тривоги укриття залишається обов’язковим для всіх учасників освітнього процесу, а навчання має організовуватися з урахуванням безпекової ситуації в кожній громаді.

Нагадаємо, зранку 1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школи у Солом'янському районі міста – виникло загоряння.

Окрім того, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.