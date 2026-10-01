Фото: полиция

После очередной воздушной атаки РФ по Украине на территории одного из районов Кировоградщины во время обработки сельскохозяйственного поля обнаружили вражескую ракету, которая не сдетонировала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники выяснили, что ракета была снаряжена двумя боевыми частями массой около 400 кг каждая, которые не взорвались. Специалисты транспортировали боеприпасы на безопасное расстояние и уничтожили методом контролируемого подрыва.

Полицейские напоминают гражданам: при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов нельзя подходить к ним, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Необходимо немедленно сообщить о находке по номерам 102 или 101.

Напомним, после вражеской атаки на Киев ночью 29 сентября вблизи домов в Соломенском районе обнаружили недетонированные боевые части баллистических ракет.