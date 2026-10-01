Графики отключений возвращаются: кого коснутся ограничения 1 октября

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Из-за последствий российских атак на энергетические объекты 1 октября в отдельных регионах Украины будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии для всех категорий потребителей

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

Графики будут действовать в следующие часы:

с 08:00 до 21:00 – для промышленности и бизнеса;

до – для промышленности и бизнеса; с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 – для всех категорий потребителей объемом 0,5 очереди.

В "Укрэнерго" отметили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергообъекты. Украинцы призывают рационально потреблять электроэнергию.

В то же время ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальную информацию о применении графиков рекомендуют проверять на страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Напомним, накануне в Киеве по команде НЭК "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии. При таких отключениях графики стабилизационных отключений не действуют.