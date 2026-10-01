00:35  01 октября
Танцовщица Елена Шоптенко вышла замуж в австрийском замке
00:55  01 октября
Певица MamaRika потеряла голос: что произошло
08:49  01 октября
На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
UA | RU
UA | RU
01 октября 2026, 09:18

Графики отключений возвращаются: кого коснутся ограничения 1 октября

01 октября 2026, 09:18
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за последствий российских атак на энергетические объекты 1 октября в отдельных регионах Украины будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии для всех категорий потребителей

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

Графики будут действовать в следующие часы:

  • с 08:00 до 21:00 – для промышленности и бизнеса;
  • с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 – для всех категорий потребителей объемом 0,5 очереди.

В "Укрэнерго" отметили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергообъекты. Украинцы призывают рационально потреблять электроэнергию.

В то же время ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальную информацию о применении графиков рекомендуют проверять на страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Напомним, накануне в Киеве по команде НЭК "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии. При таких отключениях графики стабилизационных отключений не действуют.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы электричество Укрэнерго графики отключения света
Ракеты, КАБы и десятки дронов: в Харьковской области пострадали 8 человек
01 октября 2026, 08:56
Ночной удар по Ровенщине: поврежден дом, пострадала женщина
01 октября 2026, 08:45
В Сумах ночью вражеский КАБ попал в частный сектор: повреждены дома, есть пострадавшие
01 октября 2026, 08:37
Все новости »
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
В Киеве вражеский дрон попал в здание школы
01 октября 2026, 09:56
В Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки
01 октября 2026, 09:43
В Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой: погибли два человека
01 октября 2026, 09:27
В Кировоградской области в поле нашли вражескую ракету с двумя боевыми частями по 400 кг
01 октября 2026, 08:57
Ракеты, КАБы и десятки дронов: в Харьковской области пострадали 8 человек
01 октября 2026, 08:56
На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
01 октября 2026, 08:49
Ночной удар по Ровенщине: поврежден дом, пострадала женщина
01 октября 2026, 08:45
В Сумах ночью вражеский КАБ попал в частный сектор: повреждены дома, есть пострадавшие
01 октября 2026, 08:37
В Николаевской области из-за утренней атаки БпЛА погиб мужчина
01 октября 2026, 08:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Николай Княжицкий
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Все блоги »