У Києві ворожий дрон влучив у будівлю школи
Російські війська продовжують атакувати Київ безпілотниками
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
Ворожий безпілотник влучив у будівлю школи у Солом’янському районі міста – виникло загоряння. На щастя, діти перебували в укритті.
Крім того, у цьому районі зафіксовано влучання у складські приміщення.
Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
У Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика
01 жовтня 2026, 09:43На Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком: загинули двоє людей
01 жовтня 2026, 09:27Графіки відключень повертаються: кого торкнуться обмеження 1 жовтня
01 жовтня 2026, 09:18На Кіровоградщині в полі знайшли ворожу ракету з двома бойовими частинами по 400 кг
01 жовтня 2026, 08:57Ракети, КАБи та десятки дронів: на Харківщині постраждали 8 людей
01 жовтня 2026, 08:56На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
01 жовтня 2026, 08:49Нічний удар по Рівненщині: пошкоджений будинок, постраждала жінка
01 жовтня 2026, 08:45У Сумах вночі ворожий КАБ поцілив у приватний сектор: пошкоджені будинки, є постраждалі
01 жовтня 2026, 08:37На Миколаївщині через ранкову атаку БпЛА загинув чоловік
01 жовтня 2026, 08:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум