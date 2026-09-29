У Києві під завалами корпусу НАН України знайшли тіло: уже двоє загиблих
У Києві до двох осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по корпусу Національної академії наук України у Шевченківському районі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї людини.
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершено.
Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди.
За даними столичного мера Віталія Кличка, у Києві внаслідок атак ворога 28 вересня постраждали 26 людей. 8 поранених медики госпіталізували. Один із них перебуває в тяжкому стані.
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