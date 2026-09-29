Россия объявила вознаграждение $20 миллионов за информацию о командующем СБС "Мадяра"

Фото: из открытых источников

Россия через постсоветские криминальные сети объявила вознаграждение в размере 20 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяру"

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal , передает RegioNews.

В Силах беспилотных систем отмечают, что из-за эффективности украинских дронов Кремль сделал Бровди одной из главных целей. Российские суды также заочно осудили украинского военного по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

Из-за угрозы жизни Бровди и его подчиненные соблюдают строгие меры безопасности. Во время подготовки интервью журналистов попросили перевести телефоны в авиарежим, а затем положить их в специальные чехлы Фарадея, блокирующие сигналы мобильной связи, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

В секретный командный пункт журналистов доставили автомобилями с затемненными окнами, чтобы скрыть маршрут. По данным WSJ, локация находится где-то на юго-востоке Украины.

Бровди объясняет внимание российской стороны эффективностью сил беспилотных систем. По его словам, подразделение составляет около 2,5% от общей численности ВСУ, однако на него приходится около трети всех потерь российских войск за прошлый год.

Командующий также рассказал, что с начала полномасштабной войны российские военные убили 79 бойцов "Птиц Мадяра". Их имена отчеканены на стене у входа в командный центр.

Напомним, в ночь на 9 сентября украинские военные ударили по комплексному удару по военно-морской базе "Новороссийск". Эта база находится в Краснодарском крае РФ.

Ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.