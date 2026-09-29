Более 700 ударов за сутки: в Запорожской области 34 раненых

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 724 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак 34 человека получили ранения.

По данным областных властей, оккупанты осуществили:

28 авиационных ударов;

547 атак БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;

7 обстрелов из реактивных систем залпового огня;

142 артиллерийских удара.

Под вражеским огнем оказались Запорожье, Орехов, Гуляйпольское, Степногорск, Приморское, Преображенка, Малая Токмачка, Воздвиженка и десятки других населенных пунктов области.

В результате обстрелов поступило 104 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, 28 сентября российские войска почти 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов погибли шесть человек, еще 28 получили ранения.