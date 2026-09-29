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29 сентября 2026, 07:18

Более 700 ударов за сутки: в Запорожской области 34 раненых

29 сентября 2026, 07:18
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 724 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак 34 человека получили ранения.

По данным областных властей, оккупанты осуществили:

  • 28 авиационных ударов;
  • 547 атак БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;
  • 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
  • 142 артиллерийских удара.

Под вражеским огнем оказались Запорожье, Орехов, Гуляйпольское, Степногорск, Приморское, Преображенка, Малая Токмачка, Воздвиженка и десятки других населенных пунктов области.

В результате обстрелов поступило 104 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, 28 сентября российские войска почти 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов погибли шесть человек, еще 28 получили ранения.

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