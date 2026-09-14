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14 вересня 2026, 18:43

Жовтий рівень — не привід для скасування: пом'якшили правила проведення заходів під час повітряної тривоги

14 вересня 2026, 18:43
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Фото ілюстративне
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Запрацював новий порядок оповіщення про повітряну загрозу, який передбачає різний алгоритм дій залежно від рівня небезпеки. Відтепер жовтий рівень повітряної загрози не означає автоматичної зупинки чи перенесення культурної події

Про це повідомили в Concert.ua, передає RegioNews

Там додають, що якщо організатор може забезпечити необхідні умови безпеки та доступ відвідувачів до укриття, захід може розпочатися або продовжитися за запланованим графіком.

"Тепер жовтий рівень не означає автоматичної зупинки або перенесення події. Якщо організатор може забезпечити необхідні умови та доступ до укриття, подія може розпочатися або продовжитися за планом", - повідомили у компанії.

Організатор має повідомити відвідувачів, чи продовжуватиметься подія, а також надати інформацію про маршрут до укриття.

Під час жовтого рівня загрози відвідувач самостійно вирішує, чи залишатися на заході, чи перейти до укриття.

Водночас у разі оголошення червоного рівня загрози подію зупиняють. Команда локації має допомогти відвідувачам перейти до укриття.

Якщо після завершення небезпеки організатори ухвалять рішення поновити захід, відвідувачі зможуть повернутися за тим самим квитком.

Новий порядок має дозволити проводити культурні заходи в Києві без автоматичного скасування через кожне оголошення повітряної загрози, водночас зберігаючи можливість для відвідувачів перейти до укриття у разі підвищення рівня небезпеки.

Нагадаємо, що із 6:00 6 вересня у Києві за рішенням уряду запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Тепер мешканці столиці отримуватимуть повідомлення із зазначенням конкретного виду та рівня небезпеки.

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