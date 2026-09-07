В Харьковской области российский дрон попал в дом: возник пожар
Российские БпЛА нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района на Харьковщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания в доме вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали его.
Также из-за вражеской атаки повреждена линия электропередач.
К счастью, пострадавших нет.
На месте работали спасатели, саперы ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Напомним, утром 7 сентября российские войска нанесли четыре авиаудара по Краматорску Донецкой области. Погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения.
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