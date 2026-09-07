РФ ударила авиабомбами по Краматорску: двое погибших, четверо раненых

Фото: Донецкая областная прокуратура

Утром 7 сентября российские войска нанесли четыре авиаудара по Краматорску Донецкой области. Для атаки оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Попадание зафиксировали, в частности, по многоквартирным домам. В результате обстрела в своих домах погибли двое мужчин в возрасте 45 и 66 лет.

Еще четыре человека получили ранения – 60-летний мужчина и три женщины в возрасте 58, 61 и 79 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, перелом, а также осколочные, резаные и рваные раны.

Повреждены три многоквартирных дома и легковые автомобили.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Украину 92 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 12 локациях. Также обломки сбитого беспилотника упали на одной локации.