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07 сентября 2026, 11:32

На Франковщине второй день тушат пожар торфа: работы усложняет сильный ветер

07 сентября 2026, 11:32
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В Калушском районе Ивано-Франковской области спасатели продолжают тушить очаги тления и пожара торфа на открытой территории

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

6 сентября во время работ между поселком Рожнятов, селами Ривня и Сваричев спасатели обнаружили еще одну ячейку пожара торфа примерно в 1,5 км от основного места тушения. Его площадь составляла около 2 гектаров.

По состоянию на 06:30 7 сентября отдельные ячейки тления остаются на площади 1,9 га, из которых 1,83 га приходится на торф. На площади 4,1 га возгорание уже ликвидировано, в том числе на 0,22 га торфа.

Тушение осложняют сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. В то же время, угрозы населенным пунктам нет.

К работам привлечены 40 спасателей и 10 единиц техники ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Напомним, в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области произошел пожар на территории базы отдыха. В результате возгорания погибли два человека, еще двое получили травмы.

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пожар спасатели ветер ГСЧС Ивано-Франковская область торфяники
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