РФ атаковала автостоянку в Запорожье: два человека ранены
В результате российской атаки на Запорожье ранения получили два человека. Также возник пожар на автостоянке
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
В понедельник, 7 сентября, российские войска атаковали город беспилотниками. В результате удара повреждены автомобили, на автостоянке вспыхнул пожар.
По предварительной информации, два человека получили ранения.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 806 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. Известно, что четыре человека получили ранения. В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.
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