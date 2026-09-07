ДТП на Львовщине: двое подростков выпали из прицепа квадроцикла и травмировались
В Яворивском районе Львовской области в результате ДТП травмировались двое 16-летних пассажиров квадроцикла
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 сентября около 16:10 в одном из сел района.
По предварительным данным правоохранителей, 14-летний местный житель не справился с управлением квадроциклом Odes с прицепом. В прицепе находились двое его односельчан в возрасте 16 лет.
В результате аварии пассажиры выпали с прицепа и получили травмы. Медики диагностировали у них переломы и ушибы.
По факту ДТП следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, в Ровенской области 16-летний мотоциклист без шлема упал с байка и впал в кому. Правоохранители установили, что несовершеннолетний никогда не получал водительские права. По факту ДТП следователь начал досудебное расследование.