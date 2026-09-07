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07 сентября 2026, 10:37

ДТП на Львовщине: двое подростков выпали из прицепа квадроцикла и травмировались

07 сентября 2026, 10:37
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Фото: Национальная полиция
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В Яворивском районе Львовской области в результате ДТП травмировались двое 16-летних пассажиров квадроцикла

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 сентября около 16:10 в одном из сел района.

По предварительным данным правоохранителей, 14-летний местный житель не справился с управлением квадроциклом Odes с прицепом. В прицепе находились двое его односельчан в возрасте 16 лет.

В результате аварии пассажиры выпали с прицепа и получили травмы. Медики диагностировали у них переломы и ушибы.

По факту ДТП следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Ровенской области 16-летний мотоциклист без шлема упал с байка и впал в кому. Правоохранители установили, что несовершеннолетний никогда не получал водительские права. По факту ДТП следователь начал досудебное расследование.

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