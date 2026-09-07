Хотел почистить колодец: на Закарпатье мужчина погиб от удара током

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Закарпатье 61-летний мужчина погиб от поражения электрическим током во время хозяйственных работ. Он хотел почистить колодец и установил высокую металлическую лестницу, которая коснулась высоковольтной линии

Об этом сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает RegioNews.

Прибывшие на место медики проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. Ему констатировали смерть в результате поражения электрическим током.

О трагедии сообщили полицию.

В центре экстренной медицинской помощи призывали быть особенно осторожными при работе с металлическими лестницами вблизи линий электропередач. Даже кратковременный контакт с высоковольтной линией может представлять смертельную опасность.

Напомним, ранее в Закарпатской области несовершеннолетняя девушка погибла в результате поражения током. Семья отдыхала у озера в селе Порошково. Во время пребывания под высоковольтной линией электропередач несовершеннолетняя подняла удочку вверх.