Стрілянина у Святошинському районі: у Києві триває спецоперація, є постраждалий

Фото: Національна поліція

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини постраждала одна людина. Наразі їй надають медичну допомогу.

За тривогою підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції Києва. До пошуку та затримання підозрюваного залучили додаткові сили, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

Правоохоронці продовжують пошукові заходи. Причини та обставини стрілянини встановлюються.

Нагадаємо, раніше поліцейські затримали чоловіка, який у Голосіївському районі столиці із автоматом в руках погрожував перехожому. Ним виявився військовослужбовець.

23 серпня близько 22:20 на Північній Салтівці в Харкові сталася конфліктна ситуація. Поліція відкрила кримінальне провадження та перевіряє інформацію про можливе застосування зброї.