Два ротвейлера покусали подростков на Ровенщине: владелец предстанет перед судом

Фото: Прокуратура Украины

В Ровенской области будут судить мужчину, чьи два ротвейлера в марте напали на двух подростков. Инцидент произошел в селе Полки Варасского района

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина содержал собак на своей территории и знал, что забор был в аварийном состоянии. Несмотря на это, он выпустил ротвейлеров из вольера.

Животные выбежали со двора и набросились на двух местных подростков, проходивших по улице.

Мужчина пытался помочь пострадавшим, однако собаки покусали и его. Один из подростков получил тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали с множественными ранами рук и ног и переломами костей обоих предплечий.

Владельцу собак инкриминируют неосторожное тяжелое телесное повреждение. Свою вину мужчина признает и заявляет об искреннем раскаянии.

Обвинительный акт уже направили в суд.

Напомним, в Николаевской области алабай набросился на 7-летнего мальчика и покусал ему лицо. Полицейские составили на 37-летнего владельца животного админпротокол. Мужчине грозит штраф.