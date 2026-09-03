Эвакуация из Дружковки: Фото: скриншот из видео Нацполиции

Об этом сообщили на онлайн-брифинге в Донецкой ОВА, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Ситуация в громаде остается очень напряженной из-за обстрелов. Вывозом людей занимаются полицейские подразделения "Белый Ангел".

Граждан призывают эвакуироваться, поскольку нахождение в зоне обстрелов создает риски как для самого населения, так и для привлеченных к помощи служб.

Ранее сообщалось, что на Синельниковщине Днепропетровской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад.