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В результате вражеских обстрелов и боевых действий по состоянию на утро 3 сентября обесточена часть потребителей в пяти областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Киевской, Черниговской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Восстановительные работы продолжаются повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Одесской области энергетикам удалось заживить почти всех потребителей после массированной атаки. Однако из-за угрозы перегрузки оборудования в регионе вынуждены применять сетевые ограничения. Энергетики делают все, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Отмечается, что применение ограничений 3 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00, а также ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 2 сентября российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области.